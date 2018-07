MCH beteiligt sich an neuer Kunstmesse ART in Singapur

MCH will Kunstmesse ART nach Singapur bringen. (Archiv) © KEYSTONE/AP/NG HAN GUAN

Die Messebetreiberin MCH beteiligt sich an einer neuen Kunstmesse ART in Singapur. Eine erste Ausgabe der «ART SG» soll vom 1. bis 3. November 2019 stattfinden, wie die MCH am Freitag mitteilt.