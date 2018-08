Mehrere Verletzte bei Unfall in Tunnel auf A4 bei Schaffhausen

Beim Unfall im Fäsenstaubtunnel auf der A4 bei Schaffhausen prallte ein Auto in mehrere entgegenkommende Fahrzeuge. © Schaffhauser Polizei

Bei einem Verkehrsunfall in einem Tunnel auf der A4 zwischen Schaffhausen und Winterthur sind am Donnerstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Ein Auto war auf die Gegenfahrbahn geraten und in entgegenkommende Fahrzeuge geprallt.