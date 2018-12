Timo Meier traf gegen die New Jersey Devils zweimal © Keystone/AP/ROSS D. FRANKLIN

Timo Meier reitet in der NHL weiter auf der Erfolgswelle. Der Stürmer von den San Jose Sharks markiert beim 5:2 gegen Nico Hischiers New Jersey Devils seine Saisontreffer 15 und 16. Meier erzielte in der 16. Minute mit einem Konter den 1:1-Ausgleich und in der 26. Minute das 4:2 für die Sharks.