Mindestens 45 Tote bei Grossbrand in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka

Bei einem Grossbrand in Bangladesch sind in der Nacht auf Donnerstag mindestens 41 Personen ums Leben gekommen. © KEYSTONE/EPA/MONIRUL ALAM

Bei einem Grossbrand in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer zerstörte ein Wohngebäude in der Altstadt, in denen auch Chemieprodukte gelagert wurden.