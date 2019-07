Mindestens 65 Verletzte bei schwerer Explosion in Kabul

Afghanische Rettungskräfte bringen nach einem Autobombenanschlag einen Verletzten in einen Krankenwagen. © KEYSTONE/EPA/JAWAD JALALI

Bei einer heftigen Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag mindestens 65 Menschen verletzt worden. Das seien allerdings vorläufige Zahlen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Rettungskräfte würden weiter Verletzte in Spitäler bringen.