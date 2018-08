Miriam Höller ist wieder verliebt

Wer ist bedingungslos für dich da? Wer motiviert dich weiter zu machen, an Tagen, an denen du nicht strahlst und vergessen hast, wie schön das Leben ist? Das Wichtigste in schweren Lebensphasen sind wohl die Menschen, die dir das Kinn anheben und deinen Blickwinkel zum Horizont ausrichten, wenn du mal wieder in den Boden starrst. Nate tat genau das und tut es manchmal noch immer, obwohl er auf der anderen Seite der Welt ist. Ich habe Nate auf der Hochzeit von guten Freunden kennengelernt, etwas später haben wir uns dann zufällig bei einem Schneemobilrennen wiedergetroffen, bei dem ich mitgefahren bin und er mein Coach war. Seither waren wir flüchtig befreundet. Erst als mich Jahre später, nach meinem Unfall und Hannes Tod diese Freunde nach Kanada einluden, damit ich meiner Seele Freiraum geben kann, lernte ich Nate dann besser kennen, denn die Jungs sind in dem kleinen Dorf „Red Lake" zusammen aufgewachsen. Manche kennen das Gefühl sicher, wenn aus Freundschaft auf einmal mehr wird und du es lange nicht hast kommen sehen, weil du gar nicht auf der Suche warst. Deswegen könnt ihr bestimmt auch verstehen, dass ich erst einmal herausfinden wollte, wer Nate für mich ist. Aber ich habe viel zu lange überlegt. Das Wertvollste was wir nun mal im Leben haben, ist die Zeit und worauf soll ich warten? Nate ist liebevoll, aufmerksam, lustig, verantwortungsvoll und mitreißend, er bringt mich jeden Tag zum Lachen, wir teilen die gleichen Werte und haben die selben Zukunftsvisionen. Auch wenn alles was kommt ungewiss ist, eins weiß ich, Nate ist jemand, mit dem ich in die Zukunft träumen möchte. Es hat sehr viel Energie gekostet, an mir und meiner Einstellung zum Leben zu arbeiten. Es gibt auch immer noch Momente, in denen ich wütend und fassungslos auf´s Leben schimpfe. Aber deswegen ist Nate der Held meiner Geschichte, mit allen anderen Menschen, die mir immer wieder den Spiegel vorgehalten und mir meine Kraft bewusst gemacht haben. Denn diese Momente kann mir niemand abnehmen, die Entscheidung zu lächeln liegt nur bei mir und ich möchte in Zukunft noch mehr lächeln und verliebt sein, genau das, was Nate mir zurück gegeben hat.❤️ #inlove #love #couple #happy @nateherbert

A post shared by Miriam Höller (@miriam.hoeller) on Aug 9, 2018 at 7:45pm PDT