Missglückte Debüts zum Rückrunden-Auftakt

Michael Lang und Borussia Mönchengladbach glückte beim 1:0 in Leverkusen der Auftakt in die Rückrunde der Bundesliga © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Borussia Mönchengladbach bleibt an den Spitzenteams in der Bundesliga dran. Der Tabellendritte siegt beim Start in die Rückrunde bei Bayer Leverkusen 1:0.