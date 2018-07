Ein Glace für die Tiere

Panzernashörner im Zoo Basel verspeisen an heissen Tagen gerne eine Glace. Beliebteste Sorte ist Rüebli, Bananen und Rande. © Keystone/Zoo Basel (Torben Weber)

An heissen Sommertage erhalten einige Tiere wie Nashörner oder Javaneraffen im Zoo Basel eine Glace. Tierpfleger frieren dazu Gemüse- oder Fruchtstücke in Becher oder Eimer ein. Das Glace für die Nashörner mit Rüebli, Bananen und Randen wird an einem Ast im Gehege aufgehängt.