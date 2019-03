«Mittelaltermord»: Vater hofft auf Gnade

Im Januar 2016 geschah in Wagenhausen eine Gräueltat, die schweizweit als «Mittelaltermord» bekannt wurde. Im Glaube, dass seine kleinwüchsige und lernschwache Tochter von Dämonen besessen ist, führte ihr damals 49 Jahre alter Vater einen Exorzismus (religiöse Dämonenaustreibung) an ihr durch. Vanessa kannte ihren Vater zu dieser Zeit erst zweieinhalb Jahre lang.

Vater und Tochter verbrachten Jahreswechsel bei Freunden

Die junge Frau hatte sich selbstständig auf die Suche nach ihrem Vater gemacht, denn ihre Mutter wollte die Identität ihres Vaters nicht preisgeben. Seit sie ihn ausfindig gemacht hatte, verbrachte sie immer wieder Zeit mit ihm, so auch den Jahreswechsel 2015/2016 in der Wohnung eines gemeinsamen Freundes in Wagenhausen. Die Beziehung der beiden war von Anfang an schwierig, immer wieder stritten sie.

Hang zum Okkultismus und Mittelalter-Szene

Auch am 2. Januar, der Tag des Mordes, kam es zum Streit zwischen Vater und Tochter. Laut Anklageschrift glaubte der Vater, seine Tochter sei von einem Dämon besessen und er müsse ihr «das Böse» austreiben. Vanessa und ihr Vater gehörten beide der Mittelalter-Szene an mit Hang zum Okkultismus. Nach eigenen Angaben interessierte sich der Vater für die Geschichte, Psychoanalyse und Medizin dieser Zeit.

Vanessa starb an inneren Verletzungen

Als die beiden alleine waren, begann der 51-Jährige den Körper seiner Tochter mit Tritten zu bearbeiten. Er schlug auch wiederholt mit den Fäusten gegen ihren Oberkörper und trat ihr in den Bauch. Vanessa wurde dabei schwer verletzt. Mit inneren Verletzungen brach sie nach der Prozedur unter der Dusche zusammen. Daraufhin versuchte der Vater sie wiederzubeleben, den Notruf wählte er nicht.

Neun Jahre Haft wegen eventualvorsätzlicher Tötung

Am 9. März 2018 wurde der Mann zu einer neunjährigen Haft wegen eventualvorsätzlicher Tötung verurteilt. Das sind fünf Jahre weniger als von der Staatsanwaltschaft beantragt. Nebst Tötung wurde dem Vater auch vorgeworfen, die Leiche der jungen Frau geschändet zu haben. Der Verurteilte und die Staatsanwaltschaft haben Berufung eingelegt. Der in Deutschland wegen Drogendelikten und wegen Körperverletzung vorbestrafte Mann befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug.

(nm)