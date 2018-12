Mörschwil: Mutmasslicher Täter festgenommen

Die Ermittlungen führten die Polizei zur Identifizierung des mutmasslichen Täters, der in Mörschwil eine ältere Frau überfallen hatte. Der 28-Jährige ist im Kanton Thurgau wohnhaft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte dessen Festnahme und eine Hausdurchsuchung.

Die Polizei traf den Beschuldigten im Verlauf des Dienstagabends in seiner Wohnung an, er wurde in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau festgenommen. In der Wohnung fanden die Polizisten «belastende Gegenstände». Der Mann dürfte den Raub alleine ausgeführt haben, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Der 28-Jährige aus Bosnien-Herzegowina und ein 26-jähriger Schweizer werden auch beschuldigt, am 30. November einen ähnlichen Raub in St.Gallen verübt zu haben, teilt die Kantonspolizei mit. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete die Festnahme des 26-Jährigen sowie die Durchführung einer Hausdurchsuchung an. Der 26-Jährige konnte am Mittwoch im Kanton St.Gallen festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Personen führt die Kantonspolizei St.Gallen im Auftrag der St.Galler Staatsanwaltschaft durch.

(Kapo SG/red.)