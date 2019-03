Moser knapp am Podest vorbei

Angelica Moser zeigte in Glasgow eine unerwartet starke Leistung © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Stabhochspringerin Angelica Moser verpasst an den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow als Vierte knapp eine Medaille. Sie springt mit 4,65 m eine persönliche Bestleistung.Die Leichtathletik wurde Angelica Moser praktisch in die Wiege gelegt.