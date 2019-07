Nach 71 Ehejahren: Paar stirbt zusammen

«Sobald mein Mann nach Hause kommt, nehme ich seine Hand und halte sie», sagte Frances DeLaigle vor einem Jahr in einem Interview mit KCBD. Die beiden waren damals 70 Jahre verheiratet. Am vergangenen Freitag sind Frances und Herbert DeLaigle aus dem US-Bunesstaat Georgia im Abstand von zwölf Stunden eingeschlafen. Sie wollten nicht ohne einander leben. Frances war 88 und Herbert 94 Jahre alt.

Hochzeit fast abgesagt

Kennengelernt haben sich die Amerikaner in einem Café in Georgia. Herbert fragte die damals 16-jährige Frances, ob sie mit ihm ausgehen würde. Ein Jahr lang haben sie sich immer wieder getroffen, dann hat Herbert ihr einen Heiratsantrag gemacht: «Sie hat ‹Ja› gesagt», sagte der damals 93-Jährige strahlend im Interview und Frances tätschelte die Hand ihres Mannes.

Die Hochzeit wäre aber beinahe abgesagt worden: «Wir waren immer und überall zu spät», erinnerte sich das Ehepaar, «auch an unserer Hochzeit kamen wir eine Stunde zu spät und der Pfarrer wollte die Hochzeit schon absagen». Sie hätten dann doch heiraten dürfen.

Sie waren Ur-Ur-Grosseltern

Gehalten habe die lange Ehe vor allem wegen der Fürsorge füreinander. Man müsse immer für den anderen da sein und auch Humor sei sehr wichtig, sagten die beiden im Interview. Herbert DeLaigle machte anscheinend noch bis kurz vor seinem Tod immer wieder Witze.

«Es ist doch beeindruckend, wie sie 71 Jahre zusammen glücklich waren und jetzt zusammen im Himmel sind», heisst es in einem Statement der Familie nach dem Tod von Frances und Herbert DeLaigle. Das Ehepaar lebte bis zum Tod in Waynesboro, dem Ort, an dem es sich kennengelernt hatte.

Die DeLaigles hinterlassen sechs Kinder, darunter Helen und James, die die Geschichte ihrer Eltern auf Facebook dokumentieren. Ausserdem 16 Enkelkinder, 25 Ur-Enkelkinder und drei Ur-Ur-Enkelkinder.

(red.)