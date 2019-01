Nach Mobbing: ETH-Präsident will Führungskurse für Professoren

Seit Anfang Jahr im Amt: ETH-Präsident Joël Mesot. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Der neue ETH-Präsident Joël Mesot will sämtliche Professoren der Hochschule in Personalführungskurse schicken. Dies kündigte er in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» an. Mesot reagiert damit auf Fälle von Mobbing und Machtmissbrauch an der ETH und anderen Unis.