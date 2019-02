Bündner Polizei fasst Einbrecher-Duo

Der Kantonspolizei Graubünden ist es gelungen, zwei mutmassliche Täter festzunehmen. Die beiden Männer werden verdächtigt, an zwölf Einbruch- und weiteren Diebstählen sowie drei Fahrzeugdiebstählen beteiligt gewesen zu sein. Ein 25-jähriger Moldawier wurde nach einer internationalen Nachfahndung durch italienische Behörden im Juni 2017 verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert. Ein zweiter 23-jähriger Moldawier wurde Ende Dezember 2018 durch das Grenzwachtkorps bei der Einreise in Basel verhaftet und der Kantonspolizei Graubünden zugeführt.

Der Deliktsbetrag beläuft sich auf rund 177’000 Franken mit einem Sachschaden in der Höhe von knapp 24’000 Franken. Zu den Diebstählen kommen noch zwei Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie ein Verkehrsunfall. Die beiden Moldawier müssen sich nun vor Gericht verantworten. Die Polizei fahndet nach weiteren Tätern.

(Kapo GR/red.)