Riesenzecke überträgt Fleckfieber in Deutschland

Hyalomma marginatum ist deutlich grösser als einheimische Zeckenarten und leicht an den geringelten Beinen zu erkennen. © Von Adam Cuerden - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3148918

Erstmals soll in Deutschland ein Mensch durch den Stich einer tropischen Riesenzecke an Fleckfieber erkrankt sein. In der Zecke, die den Mann gestochen hatte, sei der betreffende Erreger nachgewiesen worden, teilte die Universität Hohenheim mit.