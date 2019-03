Nationaltrainer Michael Suter nominiert 20 Spieler

Steht der Schweiz in den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Belgien zur Verfügung: Andy Schmid © KEYSTONE/WALTER BIERI

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet am 10. April auswärts in Löwen und vier Tage später in Schaffhausen gegen Belgien zwei wegweisende Spiele in der EM-Qualifikation.