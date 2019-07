Dutzende Neuseeländer geben Waffen ab

Männer in Christchurch bringen ihre bald illegalen Waffen zur Zerstörung und lassen sich dafür entschädigen. © KEYSTONE/AP TVNZ

Dutzende Neuseeländer haben vier Monate nach einem rechtsextremen Doppelanschlag in Christchurch Waffen abgegeben. Die erste von mehr als 250 geplanten Einsammlungen fand am Samstag in Christchurch statt.