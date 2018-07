Der Bündner Olympiasieger muss sich in Vallnord hinter dem italienischen Überraschungssieger Gerhard Kerschbaumer mit Platz 2 begnügen. Zuletzt hatte Schurter dreimal in Folge gewonnen, nachdem er im März beim Saisonauftakt in Südafrika erstmals seit September 2016 nicht zuoberst auf dem Podest eines Weltcup-Rennens gestanden hatte. Trotz dem verpassten Jubiläumssieg konnte Schurter seine Führung im Gesamtweltcup weiter ausbauen.

(SDA)