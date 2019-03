Norwegens Frauen Staffel-Weltmeister

Norwegens Frauen vollziehen den Freudensprung. © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/JESSICA GOW

Norwegens Frauen gewinnen an den Biathlon-Weltmeisterschaften in Östersund Gold mit der Staffel, obwohl Tiril Eckhoff in die Strafrunde muss.Marte Olsbu Röiseland fing auf der Schlussrunde noch die Schwedin Hanna Öberg ab.