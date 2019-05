Friedensgespräche für Venezuela in Oslo

Studenten blockieren eine Strasse aus Protest gegen die Erhöhung der Studiengebühren in Caracas. (Archivbild) © Keystone/AP/MARTIN MEJIA

Vertreter von Regierung und Opposition aus Venezuela führen einem Medienbericht zufolge derzeit Friedensgespräche in Norwegen. Die Gespräche liefen «seit einigen Tagen» an einem geheimen Ort in Oslo und sollten am Donnerstag enden.