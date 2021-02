Die grossen Festivalveranstalter spannen zusammen – darunter zahlreiche aus dem FM1-Land. Unter anderem dabei in dieser Festivalvereinigung sind die Openairs in St.Gallen, Frauenfeld, Flumserberg, das Quellrock in Bad Ragaz, das Lumnezia und das Summerdays in Arbon.

Zusammenarbeit, Richtlinien und Geld

Ein Musikfestival wird nicht von heute auf morgen organisiert. Die Festivals planen Monate im voraus. Allen ist klar, dass es eng wird für diesen Sommer. Deshalb fordert die Vereinigung Swiss Music Promoters Association (SMPA) von den Behörden in einem dringenden Appell im Laufe des Februars klare Ansagen. So schreibt die SMPA in einer Mitteilung: «Wir sind auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden, auf transparente und praxistaugliche Richtlinien und Öffnungsschritte sowie auf einen umfassenden finanziellen Rettungsschirm angewiesen.»