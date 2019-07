Vorarlberg erhält Rauchverbot in Restaurants

Ab November darf in den Restaurants und Festzelten in Österreich nicht mehr geraucht werden. (Archivbild) © Keystone/APA/APA/HERBERT NEUBAUER

Im Vorarlberg darf von November an in Restaurants nicht mehr geraucht werden. Das hat der Nationalrat am Dienstag in Wien beschlossen. Das Verbot gilt auch für Shishas und E-Zigaretten.