Olympia-Zweiter will trotz Verletzung starten

Ramon Zenhäusern verletzte sich bei einem Sturz im Parallelslalom-Training am Daumen © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ramon Zenhäusern verletzt sich am vergangenen Sonntag beim Training an der linken Hand. Obschon eine Operation notwendig ist, will der Walliser am Donnerstag zum Weltcup-Slalom in Saalbach starten.