Oscar-Akademie lenkt nach Protest ein – alle Preise Live verliehen

Die Verantwortlichen der Oscar-Verleihung wollten aufgrund rückläufiger Einschaltquoten unter anderem die TV-Show kürzen und einzelne Trophäen während der Werbepausen aushändigen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP Invision/DANNY MOLOSHOK

Nach Protesten mehrerer Stars: Die Oscar-Trophäen in allen 24 Sparten werden bei der Gala am 24. Februar während der Live-Übertragung ausgehändigt – und nicht teilweise während der Werbepausen. Dies gab die Oscar-Akademie am Freitag bekannt.