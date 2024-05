21-jähriger Mann wird im vorarlbergischen Götzis brutal zusammengeschlagen

Passanten hätten den schwer verletzten 21-jährigen Mann am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Götzis in Österreich angetroffen, wie die Landespolizei mitteilte. Diese hätten dann die Rettungskräfte alarmiert. Nach Angaben der Passanten sei der Mann aus Richtung des Mösle-Stadions gekommen und dabei schon schwer verletzt gewesen.

Aufgrund mehrere Brüche im Gesicht konnte der Mann erst am Sonntagmorgen befragt werden. Dabei gab er gegenüber der Polizei an, dass er von einer unbekannten männlichen Person zusammengeschlagen worden sei. Der Mann sei dabei in Begleitung von fünf bis sechs weiteren Personen gewesen. Die Landespolizei Vorarlberg sucht Zeugen.

(red.)