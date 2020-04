Die Corona-Krise ist auch die Zeit der unbesungenen Helden. Es sind wohl so viele Leute dauernd zu Hause wie noch nie – ob sie nun arbeiten oder nicht – und nutzen dort wie immer selbstverständlich die häuslichen Einrichtungen. Die Restaurants sind zu, es wird also mehr zu Hause gekocht, Strom verbraucht – und auch die sanitären Anlagen werden öfter benutzt. So mancher WC-Sitz sieht derzeit viel mehr Hintern als normal. Der traute Sitz gehört aber nicht zu den erwähnten unbesungenen Helden, es sind vielmehr diejenigen, die uns das Leben zu Hause ermöglichen.

Die Grundversorger. Die Mitarbeiter der Elektrizitätswerke, Internet-Provider, die Angestellten der Kläranlagen. Und die sind jetzt besonders gefordert.

Alternatives WC-Papier führt zu Verstopfungen

Viele kleinere Kläranlagen verzeichnen dieser Tage eine Zunahme von Fäkalien. Das hat mit der Verteilung zu tun: Während sonst viele Personen in regionale Zentren wie St.Gallen pendeln und dort auf's WC gehen, arbeiten sie jetzt von zu Hause aus an ihrem Wohnort – etwa in Romanshorn.

«Derzeit landen pro Tag etwa 2000 bis 3500 Kilo organische Fracht in der Vorklärung. Normalerweise sind es 1700 bis höchstens 2500 Kilo», sagt Roland Nüssli, Betriebsleiter der Kläranlage Romanshorn, gegenüber FM1Today. Ähnlich klingt es im Toggenburg. «Wir stellen eine Zunahme von etwa 20 Prozent fest», sagt Adrian Raschle, Klärmeister der Bazenheider Anlage. Die Zunahme an organischen Stoffen stellt aber noch kein Problem dar.

Zusammen mit den organischen Ausscheidungen, die in die Kanalisation geleitet werden sollten, landen aber auch immer mehr Fremdkörper in den Kanalisationsrohren. «Weil WC-Papier Mangelware ist, nutzen die Leute manchmal Alternativen. 95 Prozent der Feucht-, Küchen-, Kosmetik-, und Taschentüchter zersetzen sich aber nicht. Und Textilien überhaupt nicht», sagt Nüssli.

In der letzten Woche mussten die Mitarbeiter der Kläranlage Romanshorn gleich zweimal ausrücken, um Verstopfungen zu beseitigen.

Das Problem mit den Ratten

Es ist ein generelles Problem, dass die Bevölkerung Dinge das WC runterspült, die nicht hineingehören. In den letzten Jahren habe deswegen auch die Rattenpopulation in der Kanalisation zugenommen, sagt Roland Nüssli: «Wenn Essensreste hintergespült werden, ist für die Ratten da unten natürlich das Schlaraffenland.»

Das Resultat sehe man am besten bei Regenfällen nach einer längeren Trockenperiode, wenn dutzende tote Ratten in den Becken der Kläranlage landen. Der Abwasserverband Romanshorn erwähnt deshalb auf der eigenen Website die verbotenen Stoffe: