Daydance am Fusse des Alpsteins

Bevor beim Schützenstand Meistersrüte in Appenzell am Sonntag zum vierten Mal der Tannenbaumverkauf inklusive Chalet und Bar losgeht, laden die Veranstalter am Samstag von 14 bis 22 Uhr erstmals zum «Wipfel Daydance» mit Aver, Manuel Moreno, Kulturschaden und Colre. «In der malerischen Winterkulisse des Schützenstandes in Meistersrüte, umgeben von erhabenen Tannen und einer verzaubernden weihnachtlichen Atmosphäre am Fusse des Alpsteins, heissen wir euch herzlich willkommen zu unserer einzigartigen Daydance-Party in der festlichen Adventszeit», heisst es. Tickets kannst du hier erwerben. Ab Gais und Sammelplatz gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service.