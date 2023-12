Ein leerstehendes Haus an der Gossauerstrasse in Herisau ist gemäss Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in der Nacht auf Donnerstag in Brand geraten. «Die aufgebotenen Einsatzkräfte haben gegen 1 Uhr festgestellt, dass es sich um einen Vollbrand handelt», sagt Dominik Schwarz, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Es seien keine Personen verletzt worden.

70 Einsatzkräfte bekämpften in der Nacht das Feuer. Nach mehreren Stunden am Donnerstagmorgen konnte die Feuerwehr Herisau in Zuammenarbeit mit der Feuerwehr Gossau/Andwil den Brand löschen.

Bei dem Feuer ist gemäss Polizei ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Die umliegenden Häuser hätten keinen Schaden genommen. Die Brandursache ist aktuell nicht bekannt.