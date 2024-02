Eine 29-Jährige lenkte kurz vor 7 Uhr am Donnerstagmorgen ihren Tanklastwagen von der Bio-Gasanlage in Schwellbrunn via Umfahrung Herisau in Richtung Gossau. Aufgrund einer nicht korrekt verschlossenen Klappe beim Tank floss eine unbestimmte Menge Gülle auf die Strasse.

Die Kapo Appenzell Ausserrhoden bot zur Begutachtung einen Mitarbeiter des Amtes für Umwelt auf. Dieser konnte nach einem Augenschein Entwarnung geben.

Für Tiere und die Umwelt besteht gemäss Mitteilung der Polizei keine Gefahr durch die in die Strassenschächte geflossene Gülle. Für die Reinigung mussten die Strassen für etwa zehn Minuten gesperrt werden. Weitere Verkehrsbehinderungen entstanden durch die Verschmutzung nicht.

(red.)