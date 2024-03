«Eine Familie von Mitarbeitenden und Gästen»

Damaris und Christian Lienhard – das bisherige Direktionspaar – zieht sich Mitte Jahr «wohlverdient aus der operativen Geschäftstätigkeit zurück». Verwaltungsratspräsident Thomas Rechsteiner sagt: «Eure Führung hat nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen geschaffen, sondern auch eine Familie von Mitarbeitenden und Gästen, die sich im Hof zu Hause fühlen.» Christian Lienhard bleibt weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats.

Von der Lenzerheide ins Appenzellerland

In der Februarsitzung hat der Verwaltungsrat Susanne und Elias Leu als neues Direktionspaar gewählt. Elias Leu war in den letzten Jahren Direktor und Gastgeber des Hotels Lenzerhorn auf der Lenzerheide, Susanne Leu arbeitete in verschiedenen Kaderfunktionen im selben Hotel sowie in der übergeordneten Alpin-Trend-Gruppe. Wie das Hotel schreibt, findet die Stabsübergabe im Juli 2024 statt.