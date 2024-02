Konfetti und Verkleidungen: Was ein fröhlicher Nachmittag in Schwellbrunn hätte werden sollen, endet mit einem tragischen Unfall am Fasnachtsumzug. Während des Umzugs mit mehreren Gruppen, der sich im Schritttempo vom Im Rank via Egg in Richtung Dorf bewegte, ereignete sich um etwa 14 Uhr ein Auffahrunfall mit zwei Wägen. Ein umgebauter Bus fuhr auf einen landwirtschaftlichen Motoreinachser mit Anhänger auf.

Dabei stürzten mehrere Personen von einem Motoreinachser und andere wurden unter dem Bus eingeklemmt, zwei davon mussten von der Feuerwehr Schwellbrunn und Herisau aus ihrer misslichen Lage befreit werden, erklärt Anton Sonderegger, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.