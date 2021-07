Am Donnerstagabend ist es in Friedrichshafen in der Nähe eines Jugendhauses zu einer Auseinandersetzung zwischen betrunkenen Jugendlichen und der Polizei gekommen. Zwei Jugendliche wurden mit auf den Polizeiposten genommen – gegen weitere wird ermittelt.

Die Jugendlichen warfen mit Steinen und Bierflaschen nach den Polizisten. (Symbolbild) © FM1Today