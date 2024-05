Das EM-Fieber steigt: Hier kannst du die Spiele im Public Viewing schauen

Endlich ist es soweit: Ein kühles Blondes auf einer Festbank, eine Bratwurst in der Hand und gemeinsam hoffen, mitfiebern und feiern: In knapp einem Monat, am 14. Juni, ist es soweit und die EM 2024 startet offiziell mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der Fussball-Arena in München.

Das Spiel direkt im Stadion verfolgen wollen oder können wohl die wenigsten. Doch es gibt genügend Möglichkeiten, das sportliche Ereignis auch in der Ostschweiz in einem geselligen Happening mitzuverfolgen. Derzeit rüsten sich Restaurants, Bars und offizielle Public Viewings im FM1-Land für das Event.

Einer der grössten Standorte, der alle 51 Spiele der Europameisterschaft live zeigt, ist das Public Viewing in Arbon auf der Schlosswiese. Über 2000 Fans finden direkt am Bodensee Platz. Auch im Waaghaus am Marktplatz in St.Gallen werden teilweise über 500 Personen erwartet. Diese und weitere Standorte im FM1-Land findest du auf der Karte.

Public Viewings Ostschweiz