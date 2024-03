Pool – Aufteilung der Einnahmen

Der Schweizer Langlaufpass ist ein in der ganzen Schweiz gültiges Langlauf-Abonnement für eine Saison. Dieses Abonnement ist auf jeder Loipe in der Schweiz gültig. Von den 160 Franken bleiben 120 Franken beim Langlaufgebiet, bei welchem der Pass gekauft worden ist. Der Restbetrag, ausgenommen von 5 Franken, fliesst in den Pool (Finanzausgleich unter den Loipenorganisationen).

Loipen Schweiz zählt 57 von den 117 Mitgliedern als schneereiche Langlaufgebiete, die ein grosses Streckennetz aufweisen. Diese profitieren, indem sie Gelder aus dem Pool bekommen.