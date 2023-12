Wie schön wäre es, am Weihnachtstag einen Schneespaziergang zu machen oder schlitteln zu gehen? Für viele sind Weihnachten ohne weisse Pracht keine echten Weihnachten – doch ob es dieses Jahr mit dem Schnee klappt, steht laut Meteonews noch nicht ganz fest.

Vor #Weihnachten wird es im Flachland keinen Schnee geben. Im Laufe der Weihnachtstage kühlt es dann nach gewissen Modellen so stark ab, dass auch #Flocken möglich sind. Für weisse Weihnachten besteht somit noch ein Funken Hoffnung. ➡️ Liveticker: https://t.co/jYvB62iQeU (rp) pic.twitter.com/PGex6oDwlz

Spannender werde es an den beiden Weihnachtstagen selbst: «Es gibt Wettermodelle, bei welchen die Schneefallgrenze im Laufe von Weihnachten in tiefe Lagen sinkt», schreibt Meteonews. Bei anderen Modellen wiederum bleibe es zu mild. «Noch besteht somit ein Fünkchen Hoffnung auf weisse Weihnachten.»

Übrigens: Wenn bis am 26. Dezember am Morgen um 7 Uhr kein Schnee fällt, gilt das Jahr in der Statistik als grüne Weihnachten. Und das Warten auf die nächste weisse Weihnachten ginge weiter.