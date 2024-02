Die Vorbereitungen für die «Opening Days» in der «St.Galler Kantonalbank Halle» laufen auf Hochtouren. Für die Bevölkerung eröffnet der Veranstalter die Tore der 12'000 Quadratmeter grossen Olma-Halle am 2. und 3. März.

Die Bauarbeiten sind (fast) beendet

Nach den Vorbereitungsarbeiten 2019 und dem offiziellen Baustart 2020 befindet sich das Bauprojekt jetzt nach vier Jahren im Feinschliff. Wenn man in der Haupthalle steht, befindet man sich direkt oberhalb des Rosenbergtunnels der Autobahn A1. Die Materiallieferungen sowie die Überdeckung der Autobahn, bei der 186 Stahlbetonträger eingesetzt wurden, liefen nachts.

Der freischwebende Betonkranz des Hallenbaus wird von nur zwölf Stützen getragen und ergänzt das Gelände der Olma Messen. Über dem Foyer schwebend befinden sich die neuen Büroräume der Olma Messen. Speziell ist auch das Dach der Haupthalle. Das geschlossene System musste am Boden zusammengesetzt und hydraulisch hochgehoben werden – als Ganzes. Denn jede Kugel und jeder Stab haben ihre eigene statische Funktion.

Die Halle kann in der Hälfte getrennt werden, um gleichzeitig zwei Veranstaltungen in der Halle zu führen. Foyer und Haupthalle sind zusätzlich durch einen speziellen Vorhang getrennt, um eine möglichst gute Akustik zu ermöglichen. Rund 85 Prozent der am Bau beteiligten Firmen stammen aus der Stadt und dem Kanton St.Gallen.