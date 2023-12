Zu dem Unfall in Rapperswil-Jona kam es am Samstag kurz vor 17 Uhr, wie die St.Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der 39-jährige Autolenker habe die von links kommende Fussgängerin nicht bemerkt und sie mit dem Fahrzeug erfasst. Dabei sei die Frau schwer verletzt worden.

Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurde die Frau von der ebenfalls aufgebotenen Rega ins Spital geflogen.

(sda)