In Silvaplana hatte es während des Corona-Lockdowns zahlreiche Wildcamper. Diese wurden von der Gemeinde toleriert, da die Campinplätze noch geschlossen waren. Am Wochenende nun öffnen die Campingplätze wieder für die breite Masse. In Silvaplana sind die Plätze auf dem Campingplatz aber sehr rar. Deshalb hat die Gemeinde ein neues Angebot geschaffen.

Keine Buchung der Stellplätze möglich

Auf dem Parkplatz Cristins nahe der Bergbahn Corvatsch in Silvaplana können Wohnmobile mit eigenen sanitären Einrichtungen für 35 Franken pro Nacht parkieren. Camper, die keine Toiletten oder Duschen haben, für diese werden Stellplätze auf dem Parkplatz des Campinplatzes Silvaplana eingerichtet und sie dürfen die sanitären Anlagen des Campings benutzen.

Die Stellplätze können nicht im Voraus gebucht werden. Die Gemeinde möchte dadurch Spontanbesuchern eine Chance geben, einen Übernachtungsplatz zu finden. Die Gäste können sich telefonisch darüber informieren, ob ein Platz zur Verfügung steht.

Viele Kitesurfer reisen nach Silvaplana

Mit dieser Lösung stehen in Silvaplana rund 60 neue Stellplätze zur Verfügung. Solche Tagesplätze sind vor allem bei Wassersportlern beliebt. Zahlreiche Wind- und Kitesurfer kommen wegen des Malojawindes an den Silvaplanersee. «Es ist uns wichtig, der grossen Nachfrage so gut es geht gerecht zu werden», sagt Daniel Bosshard, Gemeindepräsident von Silvaplana. «Wir bieten trotz Einschränkungen ein grandioses Ferienerlebnis.»

(abl)