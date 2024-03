In den Startlöchern

Zuerst: Start in Maloja. Dann: Start in Sils. Jetzt: Start in Silvaplana. Die hohen Temperaturen setzen dem Engadin Skimarathon zu.

Auf dem Silvaplanersee kann die Loipe nicht präpariert werden, es gibt dort derzeit knietiefes Wasser und Matsch. Gegenüber der «Südostschweiz» sagt Menduri Kasper, CEO des Engadin Skimarathons: «Uns blutet das Herz, aber eine sichere Loipe über den Silvaplanersee ist dieses Jahr leider nicht realisierbar.»