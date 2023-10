Eine Frau hat im Dezember 2022 ein Sexualdelikt vorgetäuscht. Darüber hat die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag informiert. Die 19-Jährige hatte am 13. Dezember 2022 ein durch einen unbekannten Mann begangenes Sexualdelikt angezeigt. Nach Angaben der Frau ereignete sich die Tat kurz vor 22 Uhr in einer Obstplantage in Landquart.