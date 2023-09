Fünf Verletzte nach schwerem Frontalcrash in Maienfeld

Der 20-jährige Lenker war mit einem weiteren 20-Jährigen und zwei 21-Jährigen im Auto und fuhr um 7.25 Uhr vom Sankt Lutzisteig herkommen in Richtung Maienfeld. Auf der Höhe der Verzweigung Försterschule kam es aus noch nicht geklärten Gründen zu einer heftigen Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.

Beide Fahrzeuge wurden von der Strasse geschleudert und kamen am Waldrand total beschädigt zum Stillstand. Die Rettung Chur und das Ambulanzteam des Spitals Schiers betreuten die Verunfallten. Die Schwerverletzten wurden ins Universitätsspital nach Zürich und in den Kantonsspital in St.Gallen gebracht.