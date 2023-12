«Die Leute waren sehr überrascht, wie die Kuhbar neu aussieht – das war sehr cool», sagt Reto Wyss, Leiter Marketing, Events und Gästeservice, bei den Arosa Bergbahnen, nach der offiziellen Neueröffnung am ersten Dezemberwochenende.

Die Kuhbar musste bislang Jahr für Jahr neu auf- und abgebaut werden. Damit ist jetzt Schluss. Die neue Partyhütte steht und die Erleichterung ist dementsprechend gross, wie Wyss sagt: «Sei es organisatorisch, transporttechnisch oder das Einrichten der Bar – alles rundum ist nun leichter.»

Trotz Neubau bleibt das Kuhbar-Feeling

In der neuen Kuhbar können nun 800 Gäste zusammen Party machen. «Die Bars wurden etwas neu angeordnet, deshalb haben jetzt, trotz gleicher Grundfläche, rund 200 Personen mehr Platz.» Wer die Partyhütte in Arosa kennt, trifft dieses Jahr auf eine völlig andere. «Die Bar sieht komplett neu aus und an der Decke hängt ein riesiger Eyecatcher. Das Kuhbar-Feeling ist jedoch nicht verloren gegangen», sagt Reto Wyss weiter.