Mit einer Kombination aus Lichtkunst, Konzerten und Kulinarik feiert der Zauberwald Lenzerheide seinen 10. Geburtstag. Der Schweizer Rapper Bligg eröffnet den Zauberwald am 15. Dezember mit einer speziell organisierten Christmas Show. Mit Hits wie «Für 1 hets immer no glangt» oder «Gimmar as Mic» wird am 17. Dezember die Churer Rap-Crew Breitbild für Kopfnicken sorgen. Zwei Tage später steht der Berliner Tim Bendzko auf der Bühne.

An den Weihnachtstagen sorgen Anna Rossinelli und Crimer für musikalische Unterhaltung. In Zusammenarbeit mit der Stiftung «Denk an mich» wird das Konzert von Crimer am 26. Dezember in Gebärdensprache übersetzt und simultan auf der Bühne aufgeführt.