Beim Einsparen helfen auch Erkenntnisse und Projekte aus vergangenen Jahren. Zum Beispiel werden bei über 80 Prozent der Lichtfiguren LED-Lichtquellen verwendet, was sich positiv auf den Verbrauch auswirkt. «Dazu kommt, dass wir einheimischen Natur-Strom benutzen. Der Strom für den Zauberwald kommt nämlich direkt aus dem Bach, der am Gelände vorbeifliesst», so Pallioppi.

Mit den tieferen Temperaturen und der fallende Schneegrenze kommt auch der Zauberwald immer näher. Das Lichtkunst-Festival auf der Lenzerheide ist in den letzten Jahren für viele Familien zum fixen Ausflugziel zum Jahresende geworden. Auch in diesem Jahr wartet ein vielseitiges Programm auf die Besuchenden, wegen dem drohenden Energiemangel gibt es allerdings einige Sparmassnahmen.

Bligg, Hecht oder Namika sind zu Gast

Obwohl der Startschuss für den Zauberwald 2022 noch über zwei Monate in der Zukunft liegt, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. «Wir sind täglich mit Künstlern, Gastronomen und Lieferanten im Austausch. Die Planung der Figuren und der Aufbau der Infrastruktur werden aktuell definiert», sagt das OK-Mitglied. Auch in diesem Jahr kommen wieder Musiker aus dem In- und Ausland in die Lenzerheide. Bligg, Hecht oder auch Marius Bear vertreten die Schweiz. Aus Deutschland kommen Namika oder auch die Sportfreunde Stiller.