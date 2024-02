Vom 25 bis 27. Juli findet das Openair Lumnezia in diesem Jahr statt. Am Donnerstag haben die Veranstalter das komplette Line-up bekannt gegeben. Auf dem Programm stehen unter anderem Faithless Live, Tream, 01099, Alle Farben und Rapture Boy. Bereits anfangs Februar wurde bekannt, dass der Berliner Rapper Kontra K nach Degen kommt.

Donnerstag

Stubete Gäng

Swiss & die Anderen

Querbeat

Annik

Paul Palud

Rapture Boy

Freitag

Kontra K

01099

Alle Farben

Frank Carter & the Rattlesnakes

EAZ

Seraina Telli

Okto Vulgaris

Samstag

Faithless Live

Tream

Tones & I

Enter Shikari

Dana

Gigi

Valentino Vivace

Crown

«Mit den 21 Künstlerinnen und Künstlern, die wir in diesem Jahr fürs Lumnezia engagieren konnten, sind wir unserer Linie treu geblieben. In der Schweiz buhlen viele Festivals um die angesagten Acts», wird Norbert Cavegn, Präsident OK Open Air Lumnezia, in der Mitteilung zitiert. Man sei stolz darauf, dieses Line-up präsentieren zu können.

Tickets gibt es im offiziellen Vorverkauf über die Festival-Website. Nebst Tickets für das ganze Festival oder Tagestickets sind auch Camping- und Zeltvoucher im Vorverkauf erhältlich.

