Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen wurden am Samstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, ein 24-jähriger und ein 27-jähriger Mann in der Bahnhofsunterführung in Rorschach überfallen. Eine Gruppe von vier bis fünf unbekannten Männern hätte die beiden mit Faustschlägen traktiert und danach ausgeraubt.

Die zwei angegriffenen Männer wurden dabei leicht verletzt, mussten sich jedoch in ärztliche Behandlung geben. Die Tätergruppe erbeutete knapp 400 Franken Bargeld, teilte sich danach in zwei Gruppen auf und flüchtete in verschiedene Richtungen.

Eine Gruppe bestieg den Zug in Richtung St.Gallen. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung und dem Beizug der Stadtpolizei St.Gallen konnten keine verdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen zur Täterschaft eingeleitet.

(red.)