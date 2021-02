Es ist kurz nach 6 Uhr auf dem Melser Dorfplatz, minus zwei Grad, Schneefall und…

…gähnende Leere.

Das in Mels – notabene am Schmutzigen Donnerstag. Mels, der Ort im FM1-Land, an dem heute, am Schmudo, eigentlich hunderte Menschen mit Schminke im Gesicht einander in den Armen liegen, lachen, johlen und vielleicht auch mal über die eigenen Füsse stolpern würden. Die Guggenmusiken ihre Lieder in den Morgen posaunen würden und der Böllenkönig in die Menschenmasse rufen würde: «Schünä guätä Morgä Mels!»