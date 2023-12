Am Freitagabend werden die Alternativ-Rockband Donots, die Schweizer Sängerin Seraina Telli und die dreiköpfige Band aus Winterthur Her Name Was Claire auf der Burgruine am Freudenberg oberhalb von Bad Ragaz auftreten. Das künden die Organisatorinnen und Organisatoren am Donnerstag an.

Die Schwedische Rockband Mando Diao wird am Samstag die Bühne zum Beben bringen. Auch Dabu Fantastic steht am zweiten Tag des Openairs auf dem Programm.

Der Vorverkauf für das Quellrock Openair ist am Donnerstag, 14. Dezember, gestartet.

(kop)