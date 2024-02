Mehr als Espresso to go: Niederländer mit über 70 Kilo Kaffee erwischt

Vergangene Woche machte der Deutsche Zoll in Konstanz eine gutduftende Überraschung in einem Auto. Bei einer Kontrolle auf dem Stadtgebiet Konstanz kamen bei einem 38-jährigen Niederländer 72,5 Kilogramm Kaffeebohnen im Kofferraum seines Autos zum Vorschein, welche er in Deutschland verkaufen wollte. Dies teilt das Hauptzollamt Singen am Dienstag mit.