Ab Montag dürfen die Restaurants und Bars ihre Aussenbereiche wieder öffnen. An den einen Orten bereitet man sich auf die Wiedereröffnung vor. An anderen Orten bleibt der Betrieb bis auf Weiteres geschlossen.

Vier unterschiedliche Gastronomiebetriebe – vier unterschiedliche Gefühlslagen: Während in den einen Betrieben die Vorbereitung auf die Terrassenöffnung am Montag läuft, lassen es andere vorläufig bleiben. Eines ist aber in allen Gastrobetrieben gleich: Die Wirtinnen und Wirte wollen arbeiten. Die Durststrecke war, und ist teilweise immer noch, lang. Apérolokal: «La Verità» in St.Gallen

Das La Verità in St.Gallen wird am Montag den Aussenbereich öffnen. Inhaberin Astrid Kuhn hat aber gemischte Gefühle. © zVg

«Ich bin hin und her gerissen», sagt Astrid Kuhn, Inhaberin vom La Verità in St.Gallen. «Ich freue mich riesig auf meine Kundinnen und Kunden. Die haben mir und meinem Team gefehlt.» Doch auch eine gewisse Unsicherheit bleibe: «Wenn das Wetter nicht mitspielt, nützt uns dieser Öffnungsschritt nicht wirklich. Dazu kommen die zahlreichen Auflagen.» Trotzdem will Astrid Kuhn ihr Lokal bei trockenem Wetter öffnen. «Vermutlich werde ich nicht die ganze Antipasti-Karte anbieten. Aber ansonsten bereiten wir alles vor auf Montag.» Gourmetrestaurant: «Alder» in Fläsch

Der Adler in Fläsch wird am kommenden Montag nicht öffnen. Die Inhaberin Melanie Kampfer sieht aber trotzdem Licht am Ende des Tunnels. © zVg

Weiter «geschlossen» heisst es im Adler in Fläsch. «Wir würden zwar unglaublich gerne arbeiten, aber für unser Lokal macht es wirtschaftlich keinen Sinn zu öffnen», sagt Melanie Kampfer, Adler Inhaberin. Trotzdem sieht sie das Positive: «Ich mag es allen Restaurants, Bars und Cafes gönnen, die eine grosse Terrasse haben und öffnen können. Für uns persönlich bedeutet diese Massnahmenlockerung ein Licht am Ende des Tunnels.» Kampfer hofft, dass die Restaurants bis zum Muttertag die Innenbereiche öffnen dürfen. «Ein weiterer schöner Punkt ist, dass unsere Gäste ihre Reservationen nicht stornieren, sondern nach hinten schieben.» Bar: «Guarany» in Buchs

Die Guarany-Terrasse in Buchs wird ab kommenden Montag offen haben. Chef Remo Sturzenegger und sein Team arbeiten gerade an der Umsetzung des Schutzkonzeptes. © zVg

Auf Hochbetrieb laufen die Vorbereitungen im Guarany in Buchs. Das Team rund um Remo Sturzenegger bereitet die Gartenterrasse vor. «Dass es nun so schnell geht, hätte ich nicht gedacht, aber natürlich sind wir glücklich», sagt Guarany-Chef Sturzenegger. Was ihn die Pandemie gelernt habe, sei, dass man nichts planen kann. Im Moment sei er gerade bei der Plexiglas-Bestellung für die Tische draussen. Die Reaktion der Stammgäste sei positiv: «Ich habe bereits über zehn Reservationen für Montag. Die Leute freuen sich vor allem auf ein frisch gezapftes Bier.» Seerestaurant: «Hafen» in Romanshorn

Das Restaurant Hafen in Romanshorn hat sich schon vor der Pandemie mit Wärmelampen ausgestattet. Das komme dem Restaurant nun zu Gute. © Tagblatt/Reto Martin

Davon ausgegangen, dass die Terrassenöffnung kommt, ist Andrea Ruf, Geschäftsführerin der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt, welche das Restaurant Hafen in Romanshorn betreibt. «Es ist natürlich ein erfreulicher Schritt und wir hoffen jetzt einfach, dass das Wetter mitspielt», sagt Ruf. Das Restaurant Hafen habe den Vorteil, dass es eine grosse Terrasse besitze. «Dazu haben wir uns schon vor Corona Wärmelampen angeschafft. Die haben sich schon seit einiger Zeit etabliert.» Andrea Ruf glaubt, dass viele Menschen auf einen Restaurantbesuch plangen. Es sei deshalb am Bodensee sofort klar gewesen, dass man das Restaurant öffnen wird. Öffnet ihr Restaurant oder ihre Bar die Terrasse? Ab Montag 19.April 2021 dürfen Bars und Restaurants ihre Terrasse öffnen. Falls ihr Restaurant oder ihre Bar das machen wird, melden Sie das bei uns an und Sie finden ihr Lokal auf der Karte.